Coronavirus: Confagricoltura, grazie a ministri Ue per aver chiesto misure più incisive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri, prosegue la nota, hanno evidenziato che alcuni settori produttivi sono già in difficoltà, ed è stata sollecitata l'attivazione degli strumenti già previsti dalla normativa dell'Unione a partire dagli aiuti per lo stoccaggio. Per i provvedimenti più urgenti, ha detto Giansanti, si può fare ricorso alla riserva di crisi che ha una dotazione di circa 460 milioni di euro. “La Commissione europea non può pensare di gestire una situazione straordinaria a costo zero per il bilancio dell’Unione: uno stanziamento ad hoc per il nostro settore dovrà essere inserito nella proposta sul nuovo Quadro finanziario dell’Ue che sarà presentata a fine mese”, ha concluso. (Com)