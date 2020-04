Coronavirus: Gallera, 10 pazienti in ospedale Fiera Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 10 i pazienti ricoverati all'ospedale alla Fiera di Milano dedicato ai pazienti Covid. Lo ha comunicato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante il suo intervento alla Commissione regionale sulla sanità. La struttura è divisa in tre moduli con capienze diverse. Il presidio è a disposizione degli ospedali "in un momento in cui c'è costante scarico della pressione sulle terapie intensive e si sta immaginando il ritorno all'ordinarietà di parti di ospedali che erano state trasformate in ricoveri intensivi". (Rem)