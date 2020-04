Coronavirus: De Luca, nuove aperture e cibo da asporto solo quando ce ne saranno i presupposti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremmo tutti piacere di aprire tutto domattina ma dobbiamo essere tutti responsabili per evitare di riaprire domani per richiudere tutto tra due settimane. Ragioneremo su qualche apertura in più, se possiamo anticipare di qualche giorno anche la consegna a domicilio, con guanti e mascherine obbligatorie, saremmo felici. Ma lo faremo da persone responsabili non per opportunismo ma quando avremo la convinzione fondata che queste aperture non determineranno nuovi focolai. È la tipica situazione di emergenza in cui dimostrare di essere uomini, di assumersi le proprie responsabilità, facendo le cose utili e necessarie per le nostre famiglie e non le cose facili". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)