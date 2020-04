Germania, Italia, Francia e Spagna scrivono a Von der Leyen: riformare il diritto di asilo in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera alla Commissione europea, i ministri dell'Interno di Germania (Horst Seehofer), Italia (Lucina Lamorgese), Francia (Christophe Castaner) e Spagna (Fernando Grande-Marlaska) tornano a chiedere la riforma del diritto dell'Ue in materia di asilo, in particolare la ridistribuzione dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, aggiungendo che la lettera a von der Leyen è datata al 9 aprile scorso. Secondo i firmatari della missiva, la riforma della normativa europea in materia di asilo deve includere “un meccanismo vincolante per un'equa distribuzione dei migranti in base a determinati criteri, soprattutto quando un paese membro è sottoposto a particolari pressioni”. Altre forme di solidarietà dovrebbero essere “ben fondate e rimanere l'eccezione”, come per esempio un sostegno finanziario per l'assistenza ai richiedenti asilo. In questo modo, commenta la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Germania, Italia, Francia e Spagna offrono un compromesso agli Stati membri come Austria, Ungheria e Polonia che si oppongono alla redistribuzione dei migranti nell'Ue per non doverli accogliere nel proprio territorio. “L'Unione europea ha bisogno di un sistema di asilo equo, efficiente, resiliente e soprattutto funzionante per gestire e gestire la migrazione”, affermano Seehofer, Lamorgese, Castaner e Grande-Marlaska. Tuttavia, come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la proposta di Germania, Italia, Francia e Spagna non precisa diverse questioni. Per esempio, non è chiaro quale sistema debba essere utilizzato per la redistribuzione dei migranti nell'Ue. In molti punti, l'iniziativa è simile alle posizioni del governo tedesco. La migrazione secondaria dovrebbe essere contenuta. Un controllo preliminare dei richiedenti asilo deve essere effettuato alle frontiere esterne dell'UE. Inoltre, è necessario un meccanismo per le operazioni di salvataggio dei migranti in mare, di cui tuttavia non vengono forniti dettagli. (Res)