Regione Lazio: Ciacciarelli (Lega), scrive a Valeriani, riaprire in sicurezza cantieri (2)

- Di fatto, la forza lavoro dell'edilizia, prosegue ancora Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio - "è ormai ferma al 98per cento delle proprie capacità. Ecco allora che la Regione Lazio deve intervenire subito, anche in questo settore, così come fatto in questi giorni per il settore agricolo, con alcuni provvedimenti. Pertanto ho scritto all'assessore all'Urbanistica Valeriani per suggerirgli di studiare una serie di iniziative, come ad esempio: incentivi economici per il settore, avvio di grandi opere pubbliche, un fondo per l'edilizia da destinare ai Comuni per la necessaria ripartenza dell'urbanistica in ogni città del Lazio. Il tutto, vale la pena ribadirlo, con tutte le indispensabili garanzie di sicurezza e salute per i lavoratori. Ritengo non più rinviabile, alla luce anche dei dati incoraggianti delle ultime settimane sulla diminuzione del numero dei contagi nel Lazio, una decisa presa di posizione della Regione, anche nei confronti del dialogo istituzionale con il Governo, allo scopo di far ripartire subito un volano importante per l'economia del Lazio e per la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro". (Com)