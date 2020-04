© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ritardi sconcertanti su Ministero del Mezzogiorno per ottenere risorse da Fondo sviluppo e coesione per piano sociale regionale campano. Ne ho parlato un’ora fa con il premier: non possiamo perderci il lusso di perdere mesi per un timbro ma decidere ad horas, perché sono risorse vitali per le nostre aziende”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)