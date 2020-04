© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se manteniamo rigore a metà maggio saremo fuori dall’emergenza e potremo dire di avere sconfitto il coronavirus in Campania. Ma dobbiamo avere la forza di mantenere comportamenti corretti. Ma abbiamo oggi le possibilità di vedere la luce in fondo al tunnel". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)