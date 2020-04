Russia: Putin, creazione posti letto aggiuntivi per coronavirus va completata entro 28 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro sulla creazione dei 95 mila posti letto aggiuntivi per il trattamento dei pazienti con coronavirus in Russia dovrebbe essere completato entro il 28 aprile. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin nel corso di una riunione sul programma di riconversione di personale e strutture mediche per la lotta alla diffusione del contagio. "Il compito era quello di distribuire in aggiunta 95 mila letti nelle regioni per fornire assistenza ai pazienti con infezione da coronavirus. Il 3 aprile, il 30 per cento era pronto, secondo le informazioni attuali, mentre il 72 per cento era disponibile già ieri. Entro il 28 aprile, questo lavoro dovrebbe essere completamente ultimato", ha dichiarato il capo dello Stato russo. (segue) (Rum)