Russia: Putin, creazione posti letto aggiuntivi per coronavirus va completata entro 28 aprile (2)

- Il presidente Putin ha inoltre espresso la speranza che il lavoro sulla creazione di un vaccino contro il coronavirus in Russia sia portato a termine. "Voglio augurare successo a tutti coloro che lavorano in questo settore. Comprendiamo tutti quanto siano importanti questi risultati per noi, e in effetti per tutto il mondo. Speriamo che il lavoro venga completato il più presto possibile", ha affermato Putin. In Russia, attualmente, il numero totale di casi è superiore alle 32 mila persone; in totale sono morti 273 pazienti con coronavirus e 2590 hanno superato la malattia. (Rum)