Coronavirus: Fumagalli (m5s Lombardia), medici eroi solo quanto conviene, quando protestano vengono licenziati

- "Appena ricevuto il grido di allarme lanciato dai medici della Maugeri di Lissone, una filiale della società privata che gestisce molti ospedali in Lombardia ho immediatamente scritto e informato l'assessore Gallera in commissione Sanità. Come al solito non sapeva nulla (ormai non è una novità) e si è arrampicato sugli specchi come gli studenti che faticano ad arrivare alla sufficienza. Cosi ho mandato una richiesta di informazioni sulla vicenda della Maugeri di Lissone per capire quanto è avvenuto". Lo afferma Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia. Per Fumagalli "da poco l'Ats Brianza ha autorizzato la struttura a ricevere pazienti covid. Parrebbe che non siano state effettuate le doverose verifiche circa l'idoneità della struttura a curare tale tipo di pazienti. A dirlo sono una serie di medici che per questo motivo sono stati sollevati dall'incarico. Prima di autorizzare una struttura a operare con il covid se non si vuole ripetere gli errori già commessi a Bergamo e Codogno, occorre accertare se la struttura ha tutte le attrezzature e gli spazi idonei per operare in tale contesto. Il personale deve essere addestrato e formato per i rischi connessi al covid e dotato delle idonee attrezzature. Se qualcosa non è chiaro lo si deve chiedere a quelle strutture che hanno correttamente operato come il Sacco di Milano, lo Spallanzani di Roma e il Cotugno di Napoli. Tutte strutture che non hanno propagato il virus perché adeguatamente informate sui rischi e il relativo trattamento". (segue) (Com)