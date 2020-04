Coronavirus: Fumagalli (m5s Lombardia), medici eroi solo quanto conviene, quando protestano vengono licenziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da ciò che emerge dal Maugeri di Lissone - afferma Fumagalli - sembra che non siano stati dati i dpi e alle proteste dei medici è seguito il benservito: 'il rifiuto di rendere la vostra attività presso il nuovo reparto determinerà la risoluzione del contratto per giusta causa, con ogni più ampia riserva di segnalare la vostra condotta al competente Ordine dei Medici per le valutazioni di ordine deontologico, nonché alla Procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali profili di reato, soprattutto nell'attuale situazione emergenziale'". Mi auguro che quanto ho appreso sia frutto di errori o travisamento dei fatti. Perché se fosse vero tutto quello che è stato raccontato, a partire dai vertici di Regione fino ad arrivare in ATS e alla Maugeri chi ha permesso tale situazione deve essere rimosso dal suo incarico. A partire ovviamente dall'assessore Gallera e dal Presidente Fontana che in più occasioni hanno ringraziato la Sanità privata", conclude Fumagalli. (Com)