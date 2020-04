Coronavirus: De Lorenzis (M5s), costruire nuovo modello di mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diego De Lorenzis, deputato del Movimento cinque stelle e vicepresidente della commissione Trasporti della Camera è intervenuto sul tema dei trasporti nel corso della conferenza in diretta streaming, da lui promossa e moderata, dal titolo "Superare le distanze. La mobilità delle persone dopo l'emergenza coronavirus". "Proviamo a immaginare un mondo nuovo da costruire perché questa crisi sanitaria, in parte già convertita in crisi economica, non ha precedenti nella storia e va affrontata con ricette nuove - ha affermato -. Il mondo che dovremo costruire avrà bisogno di molte componenti". (Rin)