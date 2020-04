Coronavirus: Mollicone e Bellucci (Fd'I), no all'emendamento Magi per filiera canapa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'imminente recessione alle porte, Magi presenta un emendamento al Cura Italia con misure per sostenere la filiera della canapa. Giusto chi sostiene l'uso delle droghe come la cannabis light poteva chiedere, sempre e comunque, più Europa e l'attivazione del Mes durante la peggiore crisi dal dopoguerra". Lo hanno affermato in una nota i deputati di Fratelli d'Italia Federico Mollicone e Maria Teresa Bellucci che hanno aggiunto: "Ricordiamo, infine, che l'utilizzo di cannabis in Italia presenta dati allarmanti: siamo al terzo posto in Europa per consumo e il 21 per cento di persone tra i 15 e i 34 anni sono assuntori di cannabinoidi. Non esistono droghe leggere e innocue. Noi diciamo no alla droga, che fa sempre male e che rappresenta un pericolo concreto per tanti nostri ragazzi".(Ren)