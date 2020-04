Ue: commissario Vestager, cambiare le normative per un mercato più equo per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a questa situazione di emergenza occorre cambiare le normative per un mercato che sia equo per tutti. Lo ha dichiarato il commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, in un’intervista rilasciata a “RaiNews24”. In merito all’azione dei grandi gruppi in questa situazione di emergenza che sta colpendo fortemente le piccole e medie imprese in tutta l’Unione europea, la Vestager ha sottolineato, citando gli esempi di importanti aziende come Amazon e Google: “Questi sono giganti e devono avere degli obblighi”. Il commissario ha ammesso di preferire se possibile “piattaforme più piccole che possano dare migliori condizioni di lavoro ai dipendenti”, tuttavia per un consumatore è complesso poter aver accesso a certe piattaforme e per questo motivo è necessario applicare allo stesso tempo le regole della concorrenza ma anche le normative “per avere un mercato che sia equo per tutti”.(Res)