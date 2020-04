Coronavirus: De Luca, sotto controllo focolai al Vomero e a Pozzuoli (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al Vomero registrati microcluster in tempi stretti, tutti concentrati in gruppi familiari. Ciò vuol dire che non è stato rispettato il distanziamento sociale e che hanno avuto dei rilassamenti. A Pozzuoli abbiamo registrato qualche leggerenza di troppo, forse, nell’ospedale e perciò avuto contagio di troppo. La situazione è del tutto sotto controllo oggi. Anche questi focolai dei giorni scorsi li abbiamo superati". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)