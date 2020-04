Coronavirus: Italia professioni, lavoro professionisti lombardi azzerato, serve immediata liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza Covid-19 colpisce duramente l'attività delle professioni: "Gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria sull'economia, che in Lombardia si accentuano a causa delle maggiori restrizioni introdotte per le attività professionali, possibili soltanto da remoto, stanno investendo pesantemente la gran parte dei professionisti, sia ordinistici sia non regolamentati" rileva Massimo Maria Molla, presidente di ItaliaProfessioni, l'Associazione dei Professionisti aderente alla Confcommercio milanese e vicepresidente di Confcommercio Professioni. In Lombardia i professionisti sono quasi 152mila, circa il 20% del totale dei professionisti in Italia. "Le imprese e le persone, i clienti dei professionisti, non potendo lavorare e programmare la loro attività – spiega Molla - hanno congelato ogni decisione in merito a commesse e incarichi professionali e questo determina uno stallo per le attività dei professionisti. Anche se, come detto, la modalità digitale consente comunque di operare, vengono completamente a mancare l'attività di relazione, i contatti con la clientela, gli incontri di business che sono sempre stati alla base del lavoro dei professionisti. E sulle attività professionali pesano fortemente la carenza di liquidità, i costi fissi per canoni d'affitto, utenze e, in qualche caso, il costo del personale". (segue) (Com)