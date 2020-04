Coronavirus: Italia professioni, lavoro professionisti lombardi azzerato, serve immediata liquidità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non potremo resistere ancora per molto - continua Molla - perché l'assenza di lavoro non consente di fatturare e incassare - i mancati pagamenti stanno diventando un problema molto serio – e, conseguentemente, non dà ossigeno alla liquidità. Al Governo, attraverso Confcommercio, chiediamo che a tutti i professionisti vengano riconosciuti contributi e indennizzi a fondo perduto - almeno 800 euro per il mese di aprile e per ogni mese di chiusura dell'attività - e che ci sia immediata disponibilità di liquidità, senza burocrazia". "È un periodo di grande difficoltà: ai professionisti, con l'attività in smart working assieme a Confcommercio Milano, è costante il flusso di informazioni e di assistenza. Vogliamo – conclude Molla - poter riprendere l'attività al più presto e in assoluta sicurezza, tutelando la salute di tutti". (Com)