Coronavirus, Conte (Lega), su pesca da Ue minimo sindacale

- Per il settore della pesca servono misure europee all'altezza della crisi che il settore sta vivendo. Lo afferma Rosanna Conte, eurodeputata della Lega e capogruppo di Identità e democrazia in commissione Pesca al Parlamento europeo. "Con tre settimane di ritardo, il parlamento Ue ha finalmente varato un pacchetto di aiuti per i nostri pescatori colpiti dalla crisi del Coronavirus - scrive in una nota -. Il testo prevede l'uso delle risorse del Feamp per sostenere il fermo delle attività di pescatori e acquacoltori causato della pandemia; il sostegno alle associazioni e organizzazioni di produttori per l'ammasso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; e una maggiore flessibilità di bilancio nella riassegnazione e nella modifica dei programmi operativi. Bene, ma non benissimo: il pacchetto poteva essere varato prima, si poteva fare meglio e soprattutto è il minimo sindacale da parte dell'Europa". (segue) (Com)