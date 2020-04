Coronavirus, Conte (Lega), su pesca da Ue minimo sindacale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'europarlamentare continua: "Se la Commissione e il Parlamento Ue avessero ascoltato la Lega, questi aiuti sarebbero potuti partire 3 settimane fa. Ci sarebbero state più tutele per i piccoli pescatori: per ottenere i sussidi legati al fermo, occorre avere accumulato 120 giorni di attività. Abbiamo chiesto una deroga per la pesca artigianale, in modo da abbassare il limite: anche in questo caso non siamo stati ascoltati e la deroga è stata concessa solo per nuove imbarcazioni, nuovi pescatori e pescatori a piedi che potranno beneficiare degli aiuti del fermo temporaneo in modo proporzionale ai giorni lavorati negli ultimi due anni. La Lega ha responsabilmente scelto di dare il suo ok al testo. Ma la battaglia non finisce qui. Quelle assegnate all'Italia, contributore netto, sono risorse già stanziate per essere utilizzate dai nostri pescatori in tempi ordinari. Oggi ci troviamo in una situazione straordinaria e pertanto servono misure Ue all'altezza della crisi che il settore si trova e si troverà ad affrontare. Di questo, purtroppo, non vi è ancora traccia". (Com)