Viabilità: Anas, interventi di manutenzione lungo la ss 340 regina in provincia di Como

- Proseguono le attività di Anas per la manutenzione degli impianti delle gallerie Cernobbio, Loveno, Breva e Brienno in provincia di Como. Per consentire i lavori verrà predisposta la chiusura delle gallerie secondo il seguente calendario. Chiusura della galleria di Cernobbio lungo la ss 340 dalle ore 21 del 20 Aprile fino alle ore 5 del giorno successivo; chiusura della galleria Loveno lungo la ss 340 dir dalle ore 21 del 20 Aprile fino alle ore 5 del giorno successivo; chiusura galleria Breva lungo la ss 340 dir dalle ore 22 del 23 Aprile alle ore 5 del giorno successivo; chiusura galleria Brienno lungo la ss 340 dalle ore 22 del 23 Aprile alle ore 5 del giorno successivo. Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la viabilità comunale e provinciale Anas, società del Gruppo Fs Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l'emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). (Com)