Coronavirus: Slovenia: 36 nuovi contagi da ieri, il numero totale sale a 1304

- In Slovenia sono stati rilevati da ieri 36 nuovi contagi da coronavirus, la cui metà è stata registrata negli ospizi. Lo ha annunciato oggi la rappresentante del Centro clinico di Lubiana Bojana Beovic in conferenza stampa. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Delo", Beovic ha affermato che "il numero è forse maggiore rispetto ai giorni scorsi, ma si tratta di infezioni che interessano i focolai già noti, motivo per cui siamo meno preoccupati". Sono in tutto 1304 le persone finora contagiate in Slovenia, mentre i decessi sono 66, di cui cinque registrati nella giornata di ieri. (Lus)