Coronavirus: De Luca, tutti in videoconferenza, ma ministri quando lavorano?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio sindacato giornalisti per domande scritte, quando usciremo da emergenza riprenderemo le conferenze stampa. Ora non perdiamo tempo. Noto inoltre che quando cerchi qualcuno nelle istituzioni tutti sono in videoconferenza, che nove volte su dieci sono perdite di tempo che produrranno mutazioni genetiche. Ci troveremo ministri con la testa di tablet. Senza offesa”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)