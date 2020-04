Coronavirus: Naro (Albergatori Confcommercio Milano), prime prenotazioni per settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime prenotazioni per gli alberghi di Milano sono a settembre. Lo ha fatto sapere in commissione consiliare Turismo il presidente di Apam, associazione albergatori di Milano, Monza-Brianza, aderente a Confcommercio. "Il nostro settore è stato il primo colpito da questa emergenza e sarà l'ultimo che ne uscirà e avrà anche non pochi problemi nell'operatività delle nostre strutture. In questo momento non prevediamo una riapertura delle strutture, perché anche se a maggio venisse consentita la riapertura delle attività economica, ma ancora ridotti gli spostamenti dei territori, è difficile che molte strutture riaprano. E questo impone anche un problema di sopravvivenza delle nostre aziende. Se questo mese siamo stati anche alcuni in grado di anticipare gli stipendi, se questa situazione si protrae, qualcuno avrà grossi problemi", ha detto Naro. "Sui nostri sistemi - ha riferito - le uniche prenotazioni che stanno entrando sono per fine settembre. C'è una leggera tendenza ad avere qualche prenotazione in più rispetto allo stesso periodo del 2019, ma secondo noi è dovuto al fatto che per tre mesi le strutture sono rimaste chiuse e dovranno riprendere l'attività. È ancora un'occupazione molto bassa, parliamo del 10 per cento dell'occupazione di un albergo, ma è comunque superiore al 2019 e speriamo che questo possa avere una conferma nei mesi successivi, senza le cancellazioni che abbiamo dovuto subire". (segue) (Rem)