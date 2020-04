Coronavirus: Naro (Albergatori Confcommercio Milano), prime prenotazioni per settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo c'è quella che il presidente di Apam ha definito "la fase intermedia", in cui "in ottica di distanziamento fisico, sarebbe da capire se magari il Comune sulle occupazioni del suolo pubblico può o vedere una riduzione della tariffa, perché dal punto di vista commerciale non si avrà più la stessa percentuale di incassi, oppure, se la situazione lo consente, alla stessa tariffa il raddoppio della superficie, in modo tale che l'attività economica almeno all'esterno, che è a minor rischio contagio, potrebbe essere una possibilità di fatturato per le aziende". Naro ha proposto, ad esempio, uno uso su due piani dei dehors, sfruttando il piano terra e "un ulteriore spazio a due metri e mezzo di altezza, pur mantenendo la stessa impronta sul suolo pubblico". Altra proposta avanzata dal presidente di Apam è quella di ospitare nelle strutture ricettive gli anziani durante l'estate. "Non so se sia un'utopia, ma l'idea è di valutare la possibilità di accogliere negli alberghi milanesi gli anziani milanesi che solitamente in estate andavano a passare la giornata nei centri commerciali per prendere l'aria condizionata. Siccome sarà un periodo in cui chi potrà magari riuscirà ad andare in vacanza e gli anziani sono sempre soli nelle nostre città, la proposta è di accoglierli negli alberghi milanesi, come se fossero dei villaggi turistici, con proiezioni di film d'essai e le guide turistiche che potrebbero fare dei percorsi guidati del turismo milanese e di prossimità", ha detto Naro. (Rem)