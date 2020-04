Coronavirus: Coldiretti, imprese agricole sono 24 per cento di quelle cancellate nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle oltre 30 mila imprese perse dal sistema produttivo italiano nei primi tre mesi del 2020, il 24 per cento opera nel settore agricolo, che ha risentito fortemente degli effetti della pandemia di Covid-19 su economia, commercio e occupazione. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso da Coldiretti in riferimento ad una lettera inviata alla Commissione europea dai ministri dell’Agricoltura dell’Ue, che a fronte dei dati diffusi da Unioncamere sulla mortalità delle imprese italiane nel 2020 hanno chiesto la presa di misure tempestive per contrastare la crisi. “L’Unione europea rischia di perdere quest’anno l’autosufficienza alimentare e il suo ruolo di leader globale nell’export di alimenti: il valore totale infatti si attesta a 151,2 miliardi di euro con un surplus commerciale nel settore di 31,9”, si legge nella nota. Un primato, secondo la Coldiretti, che si poggia anche sull’agricoltura Made in Italy che si classifica al primo posto a livello comunitario per numero di imprese e valore aggiunto. (segue) (Com)