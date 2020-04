Coronavirus: Coldiretti, imprese agricole sono 24 per cento di quelle cancellate nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serve una risposta adeguata da parte della Commissione e dei capi di Stato e di governo, con il riconoscimento del ruolo centrale e strategico dell’agricoltura nella proposta relativa al Quadro finanziario pluriennale 2021-2017, dove i tagli di risorse paventati sono inaccettabili”, si legge nel comunicato, in cui viene ribadita la necessità di strumenti adeguati a gestire l’attuale crisi. Secondo le indagini di Coldiretti, dall’inizio della pandemia il 57 per cento delle aziende agricole italiane ha registrato una diminuzione dell’attività, con un impatto che varia da settore a settore con picchi anche del 100 per cento. Il 70 per cento delle imprese, inoltre, sta subendo cancellazioni di prenotazioni e commesse all’estero, anche per le difficoltà alle frontiere e il crollo dei servizi forniti a bar e ristoranti chiusi per l’emergenza. (Com)