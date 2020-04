Coronavirus: Girelli (Pd), Le Ats hanno applicato una delibera regionale, ora Regione fornisca i dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi e i decessi avvenuti nelle rsa sono un fatto gravissimo e Regione Lombardia, più che fare lo scaricabarile, deve dare risposte, in primis ai cittadini. Non è giustificabile far passare tutta la catena di responsabilità nelle case di riposo per scontro politico. Le Ats hanno applicato una delibera regionale. Serve chiarezza. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del partito democratico Girelli. "Per capire cosa è successo - afferma Girelli - bisogna conoscere i dati. Molte legittime domande necessitano di risposte. Serve sapere il tasso di mortalità, in quali strutture sono stati ricoverati i pazienti positivi, di quanti ricoveri stiamo parlano. E ancora, chi ha proposto di inserire nella delibera di Giunta di accogliere i subacuti? Quanti dispositivi di protezione sono stati distribuiti al personale? Quanti tamponi sono stati effettuati ad ospiti e personale? Da quale giorno è iniziata la tamponatura? Quali direttive sono state date alle direzioni RSA e quando". "Prima di scaricare le responsabilità, sarebbe opportuno partire dall'analisi di cosa è stato fatto e di cosa non è stato fatto. Accertato questo si capirà chi ha responsabilità e in che modo. Non ci interessano le polemiche, ma conoscere e far conoscere come si svolti i fatti. (Rem)