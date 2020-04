Speciale energia: Ue, Eurostat, a febbraio produzione industriale -0,1 per cento in zona euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio 2020, il mese prima che le misure di contenimento di Covid-19 iniziassero ad essere introdotte dai paesi membri, rispetto a gennaio 2020, la produzione industriale è diminuita dello 0,1 per cento nell'area euro ed è rimasta invariata nell'Unione europea. Questo secondo le stime di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. A gennaio 2020, la produzione industriale è cresciuta del 2,3 per cento nell'area euro e del 2,1 per cento nell'Ue. A febbraio 2020, rispetto a febbraio 2019, la produzione industriale è diminuita dell'1,9 per cento nell'area euro e dell'1,3 per cento nell'Ue. Nell'area dell'euro nel febbraio 2020, rispetto a gennaio 2020, la produzione di beni di consumo durevoli è diminuita del 2 per cento e quella di beni strumentali dell'1,5 per cento, mentre la produzione di beni intermedi e beni di consumo non durevoli è cresciuta dello 0,4 per cento e dell'energia dello 0,7 per cento. Nell'Ue, la produzione di beni di consumo durevoli è diminuita dell'1,4 per cento e di beni strumentali dell'1,2 per cento, mentre la produzione di beni intermedi e di beni di consumo non durevoli sono aumentati dello 0,6 per cento e l'energia dell'1 per cento. Tra gli Stati membri, sono state registrate le maggiori riduzioni della produzione industriale in Grecia (-3,7 per cento), Portogallo (-2,8 per cento) e Malta (-2,6 per cento). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Estonia (+8,7 per cento), Danimarca (+3,7 per cento) e Lettonia (+3,1 per cento). (Beb)