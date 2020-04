Speciale energia: algerina Sonatrach firma protocolli d'intesa con la russa Zarubezhneft e la turca Tpao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina nazionale degli idrocarburi Sonatrach ha firmato due memorandum d'intesa con la russa Zarubezhneft e la turca Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklioi (Tpao). Questi due accordi "consentiranno di avviare discussioni congiunte sulle opportunità relative all'esplorazione, allo sviluppo e allo sfruttamento degli idrocarburi in Algeria, in particolare a seguito della promulgazione della nuova legge algerina sugli idrocarburi", ha indicato la società in un comunicato stampa. La firma di questi due memorandum d'intesa "conferma il rinnovato dinamismo del settore minerario algerino, nel quadro delle nuove interessanti disposizioni introdotte dalla legge sulle attività degli idrocarburi", ha dichiarato Sonatrach. Tali accordi consentiranno, in particolare, "il rilancio dell'attività di esplorazione in partenariato e un'equa ripartizione dei rischi in questa attività di capitale", ha affermato ancora l'azienda. Il testo del disegno di legge sugli idrocarburi, approvato in via definitiva lo scorso novembre, mantiene la famosa regola 51/49, in base alla quale un investitore straniero non può detenere il controllo della maggioranza delle azioni di una compagnia operante in Algeria. Composto da 238 articoli, il disegno di legge determina il regime legale e fiscale applicabile alle attività di estrazione degli idrocarburi, nonché i diritti e gli obblighi delle persone esercitanti tali attività. (Ala)