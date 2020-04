Speciale energia: Opec, calo domanda è il più basso in 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) prevede nel suo rapporto mensile un calo della domanda petrolifera al livello più basso in tre decenni a causa delle conseguenze sull’economia globale della pandemia di coronavirus. A seguito del crollo della domanda, i paesi Opec produrranno poco meno di 20 milioni di barili al giorno nel secondo trimestre del 2020, il livello più basso dall’inizio del 1989. L’Opec prevede una contrazione della domanda nel 2020 di 6,8 milioni di barili al giorno, una previsione maggiormente ottimistica rispetto a quella fatta ieri dall’Agenzia internazionale per l’energia, secondo cui il calo sarà in media di 9 milioni di barili al giorno. L'Opec e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia (Opec+) hanno concordato lo scorso 12 aprile di predisporre tagli alla produzione pari al 10 per cento delle forniture globali per contenere gli effetti combinati di una situazione di iper-offerta e crollo di domanda che ha portato i prezzi del petrolio con minimi sotto i 20 dollari al barile. Come sottolineato ieri dall’Agenzia internazionale per l’energia, anche se tutti i paesi del Cartello si adegueranno ai tagli la produzione resterà comunque superiore alla domanda nel secondo trimestre 2020. “I rischi al ribasso rimangono significativi, suggerendo la possibilità di ulteriori aggiustamenti, soprattutto nel secondo trimestre”, ha dichiarato l’Opec in merito alla previsione della domanda. “Il mercato petrolifero è attualmente sottoposto a shock storici bruschi, estremi e su scala globale”. (Res)