Speciale energia: Sut (M5s), bene Todde, valutazione riduzione oneri in bolletta ottima notizia

- Secondo Sut, "inoltre si attende un'ulteriore riduzione del loro peso in bolletta anche grazie all'adozione, da parte del ministero, di meccanismi competitivi di accesso agli incentivi. Positivo anche il riscontro per quanto riguarda il 'conto emergenza Covid-19', istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Importante, in tal senso - continua - il monitoraggio e la valutazione dei suoi effetti, finalizzati all'eventuale adozione di nuovi interventi normativi sulla filiera dell'energia elettrica e del gas". L'esponente del M5s conclude: "In un simile contesto di contrazione generale, dove gli equilibri pre-crisi dell'economia, familiare come d'impresa, sono stati velocemente alterati, le azioni annunciate dal sottosegretario Todde, che si aggiungono a quelle già messe in campo dal governo e da Arera, rappresentano una risposta concreta al Paese. Una risposta che offre una prospettiva di sgravio per milioni di italiani e centinaia di migliaia di piccole e medie imprese". (Com)