Speciale energia: Tunisia, calano esportazioni del 13,5 per cento nel primo trimestre 2020

- Nel primo trimestre del 2020, la Tunisia ha registrato un calo del volume delle esportazioni di circa il 13,5 per cento e delle importazioni di circa il 15,1 per cento , rispetto allo stesso periodo del 2019. E’ quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dall’Istituto nazionale di statistica tunisino (Ins). In termini di prezzi, sono diminuiti dell'1 per cento per le esportazioni e aumentati del 4,4 per cento per le importazioni. Il commercio della Tunisia con l’estero in valori correnti ha raggiunto, nel primo trimestre 2020, 3.347,51 milioni di euro (10.514,9 milioni di dinari) per quanto riguarda le esportazioni e 4.463,59 milioni di euro (14.020 , 6 milioni di dinari) per le importazioni, registrando rispettivamente un calo di circa l'11,2 per cento e dell’11, 4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il calo del volume delle esportazioni, nel primo trimestre del 2020, ha interessato la maggior parte dei settori, principalmente quello dell'energia e dei lubrificanti (-22,2 per cento), il tessile e dell’abbigliamento (-19, 4 per cento) e i macchinari (-14,9 per cento). Le esportazioni dal settore minerario, fosfato e derivati sono aumentate in volume di circa il 20,5 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2019. Per quanto riguarda le importazioni, l'evoluzione del volume è caratterizzata da un calo in tutti i settori, in particolare l'industria meccanica ed elettrica (-20,7 per cento), nonché il settore tessile e dell'abbigliamento (-17 , 2 per cento). Escludendo l'energia, i prezzi sono diminuiti dell'1,5 per cento nelle esportazioni e aumentati del 3,4 per cento nelle importazioni rispetto al primo trimestre del 2019. (Tut)