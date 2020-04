Speciale energia: Cina, produzione industriale in calo dell'8,4 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale a valore aggiunto della Cina è scesa dell'8,4 per cento nel primo trimestre di quest'anno, a causa del duro colpo inferto alla produzione industriale dagli effetti della pandemia di Covid-19. Lo riferiscono i dati dell'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Secondo quanto riporta l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", la produzione dell'industria manifatturiera è diminuita del 10,2 per cento, mentre la produzione e la fornitura di elettricità, energia termica, gas e acqua hanno registrato un calo su base annua del 5,2 per cento. Il settore minerario ha registrato una contrazione dell'1,7 per cento nel periodo. La produzione delle imprese controllate dallo Stato è diminuita del sei per cento, quella delle società per azioni dell'8,4 per cento e quella delle imprese finanziate all'estero è diminuita del 14,5 per cento. Nel primo trimestre, la produzione del settore privato è diminuita dell'11,3 per cento di anno in anno. (Cip)