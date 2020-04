Speciale energia: prezzo del petrolio Wti scende sotto i 19 dollari al barile, record negativo dal 2002

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il marchio petrolifero Wti, il greggio del Texas, è calato di quasi il 5 per cento rispetto a ieri attestandosi a una quota sotto i 19 dollari al barile. Secondo quanto riferisce “Forex”, si tratta del record minimo storico dal 2002. Il mercato petrolifero fatica a stabilizzarsi anche dopo l’estensione dell’accordo Opec+ sul taglio alla produzione concordata la scorsa settimana da Arabia Saudita e Russia con la mediazione – e partecipazione – degli Stati Uniti. L’intesa che prevede una riduzione della produzione pari a 10 milioni di barili giornalieri, cui dovrebbero aggiungersi ulteriori 5 milioni proprio degli Usa e di altri produttori, entrerà in vigore solo il primo maggio. Il mercato, quindi, in questa fase è ancora troppo sovraccarico di offerta, un fattore che rishcia di provocare continue oscillazioni del prezzo anche per i mesi a venire. (Nys)