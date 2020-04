Speciale energia: Cina, ministero Ecologia, paese mantiene buon livello sicurezza nucleare e radiazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha mantenuto un livello stabile di sicurezza nucleare e radiazioni, con il secondo numero più grande al mondo di unità generatrici di energia atomica in funzione. Lo ha fatto sapere il ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente (Mee) di Pechino. "Lo sviluppo dell'energia nucleare del paese è rimasto sicuro in termini di utilizzo della tecnologia e protezione ambientale", ha affermato Guo Chengzhan, direttore del Dipartimento di supervisione della sicurezza delle strutture nucleari del Mee. Le 47 centrali nucleari del paese in funzione soddisfano tutti gli standard di sicurezza, mentre viene garantita anche la qualità dei 15 siti in costruzione, ha affermato Guo. Un totale di 18 impianti per il ciclo del combustibile nucleare sono in condizioni di sicurezza, con circa 150 mila fonti radioattive e quasi 200 mila dispositivi di radiazione che segnalano normali condizioni di sicurezza, ha aggiunto il funzionario. Guo ha annunciato che la Cina rafforzerà ulteriormente la sua supervisione degli impianti nucleari e la gestione delle fonti radioattive. (Cip)