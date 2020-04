Speciale energia: Aramco taglierà forniture petrolifere di 4 milioni di barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale saudita Aramco ha dichiarato oggi che taglierà le forniture di petrolio nel mese di maggio di quasi 4 milioni di barili al giorno, in linea con gli impegni assunti dal regno nell'ambito del nuovo accordo Opec+ raggiunto lo scorso 12 aprile. In una nota, Aramco ha sottolineato che fornirà ai suoi clienti 8,5 milioni di barili al giorno a partire dal primo maggio, sia per i contraenti esteri che per quelli domestici. Tuttavia, per aprile l'Arabia Saudita continuerà a mantenere il record storico di 12,30 milioni di barili al giorno, secondo quanto annunciato dal ministro del petrolio saudita, Abdulaziz bin Salman. Ieri, insieme all’omologo, Aleksander Novak, Abdulaziz bin Salman ha rilasciato una dichiarazione congiunta secondo cui i due produttori di petrolio sono fortemente impegnati nei nuovi tagli alla produzione concordati il 12 aprile scorso. "Siamo pronti ad adottare ulteriori misure congiuntamente con l’Opec+ e altri produttori se saranno ritenuti necessari", ha affermato la nota. (Res)