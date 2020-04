Speciale energia: Colombia, governo annuncia aperture controllate e graduali a partire dal 27 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha annunciato aperture controllate e graduali a partire dal 27 aprile, temine in cui è prevista la fine della quarantena obbligatoria proclamata per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. “La strategia sarà quella di mantenere un isolamento preventivo obbligatorio per gruppi specifici e mantenere la quarantena dell'intera popolazione, con l'opzione di un'apertura globale molto sistematica, molto graduale e molto controllata di alcuni settori dell’economia", ha detto il ministro della Salute Fernando Ruiz in una sezione virtuale con il Congresso. Il ministro ha chiarito che si procederà a nuove chiusure "in caso di rischio". In Colombia si registrano ad oggi oltre tremila casi di contagio confermati. La Colombia, quarta economia dell'America latina, sta facendo fronte alle conseguenze economiche della pandemia del nuovo coronavirus. Nei giorni scorsi il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha confermato di avere ricevuto una richiesta di credito flessibile da parte della Colombia per 10,8 miliardi di dollari. Data la stabilità politica del paese e i suoi precedenti, si legge in una nota dell’organismo finanziario, il direttore Kristalina Georgieva intende raccomandare l'approvazione dell’accordo di credito quando il consiglio direttivo dell’Fmi si riunirà nuovamente per prendere una decisione nelle prossime settimane. Nel 2018 l'istituto finanziario aveva approvato per la Colombia una linea di credito flessibile (Lcf) per 11,4 miliardi di dollari per un termine di due anni. Nell’informativa sulle prospettive economiche mondiali diffusa lo scorso 14 aprile l'Fmi prevede che la Colombia registrerà una contrazione economica del 2,4 per cento nel 2020, rispetto alla crescita del 3,3 per cento registrata nel 2019. Secondo l’istituto finanziario il paese tornerà a crescere nel 2021 a un tasso del 3,7 per cento. Per l’Fmi l’inflazione resterà stabile nel 2020, attestandosi al 3,5 per cento, lo stesso livello dello scorso anno. La stima è in linea con quella diffusa dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "L'economia al tempo della Covid-19" pubblicato nel fine settimana. Secondo la Bm l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, unita alla crisi dei prezzi del petrolio, costerà all'economia della Colombia una perdita di 2 punti percentuali del prodotto interno lordo nel 2020. Per la Banca Mondiale, il "rimbalzo" dell'economia potrebbe far crescere il pil colombiano del 3,4 per cento nel 2021 e del 3,9 nel 2022. La Colombia aveva chiuso il 2019 con un incremento del 3,3 per cento del pil. L'organismo finanziario prevede infine un andamento costante dell'inflazione, ill 3,4 per cento nel 2020 e il 3,5 per cento nei due anni successivi. L'attesa è che le politiche fiscali anticicliche possano rimettere aiutare "in parte" a bilanciare gli effetti negativi sui consumi. Il rapporto avverte che le "modeste" riduzioni della povertà raggiunte nel 2019 potrebbero andare perdute. (Mec)