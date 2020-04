India-Giordania: colloquio telefonico Modi-Abdullah, focus su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri una conversazione telefonica col re di Giordania, Abdullah II, al quale ha rivolto gli auguri in vista dell’inizio del mese del Ramadan, il 23 aprile. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. I due leader hanno discusso delle sfide poste dalla pandemia di coronavirus e delle misure prese nei rispettivi paesi per contenerne la diffusione e hanno concordato di sostenersi a vicenda con la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche e con la facilitazione degli scambi di forniture. Il premier di Nuova Delhi ha ringraziato il sovrano hascemita per l’assistenza offerta ai cittadini indiani. I due interlocutori si sono impegnati a mantenere un regolare contatto sulla questione Covid-19 così come su altri temi di interesse regionale e globale. (Inn)