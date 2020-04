Coronavirus: "vado a raccogliere asparagi", le scuse più originali per uscire di casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vado a raccogliere asparagi", "devo distrarmi", "sto portando una polizza assicurativa a un parroco": sono alcune delle scuse nelle quali si sono imbattuti i carabinieri della compagnia di Alatri, che hanno multato quattro persone per aver violato le disposizioni per il contenimento del Covid-19. Nel dettaglio, un 56enne residente a Vico Nel Lazio è stato multato dopo essere stato fermato ad Alatri mentre era alla guida della sua auto, riferendo di essere in quel comune per la consegna della polizza assicuratrice ad un parroco; due 21enni, uno tedesco e l’altro albanese, entrambi residenti in Veroli fermati mentre erano alla guida delle loro auto, hanno dichiarato di essersi allontanati dalle loro case per raccogliere asparagi; un 30enne, residente in Veroli è stato multato dopo essere stato fermato in auto e ha dichiarato di essersi allontanato dalla casa per "distrarsi". (Rer)