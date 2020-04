Roma: Raggi firma contratti e saluta nuovi agenti Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha firmato il contratto dei primi nuovi agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. "I neoassunti - scrive Raggi in un post su Facebook - sono 300 in totale e alcuni di loro diventeranno i futuri "vigili di quartiere", punti di riferimento per i cittadini sul territorio e per la loro sicurezza. Sono 24 gli agenti che hanno firmato oggi. Gli altri lo faranno nei prossimi giorni. Abbiamo organizzato convocazioni a scaglioni, per attenerci rigorosamente alle misure di contrasto al coronavirus. Ho voluto accogliere e salutare personalmente alcuni di loro. Durante settimane così complicate, il corpo di Polizia Locale ha dato un contributo fondamentale. Altrettanto importante sarà garantire la sicurezza in una fase di graduale ripartenza delle attività della città". "Con questi nuovi 300 inserimenti - prosegue il sindaco della Capitale -esauriamo la graduatoria dei concorsi e superiamo le 1.300 assunzioni nella Polizia locale dall'inizio del nostro mandato, grazie alla programmazione disegnata dall’assessore Antonio De Santis. I neoassunti affronteranno un primo periodo di inserimento e formazione che consentirà loro di acquisire competenze anche riguardo alla nuova figura del ‘vigile di quartiere’. Vogliamo infatti rafforzare e affinare progressivamente le funzioni della Polizia Locale, che costituisce il primo raccordo tra cittadini e istituzioni in tutti i territori". (Rer)