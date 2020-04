Russia: velivoli militari consegnano materiali costruzione per centro medico a Kaliningrad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei da trasporto militare del ministero della Difesa russo hanno consegnato oltre 200 tonnellate di merci per la costruzione di un centro medico modulare multifunzionale nell'enclave russa di Kaliningrad. Lo ha riferito il servizio stampa del Distretto militare occidentale per la flotta del Baltico. "Continua nella regione di Kaliningrad la consegna di attrezzature speciali, materiali da costruzione e attrezzature speciali destinate alla costruzione di un centro medico multifunzionale a Kaliningrad con aerei militari da trasporto delle forze aerospaziali russe. Attualmente, più di 10 velivoli sono giunti all'aeroporto militare di Chkalovsk, consegnando più di 200 tonnellate di carichi vari per la costruzione del centro", si afferma nel rapporto. (segue) (Rum)