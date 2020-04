Russia: velivoli militari consegnano materiali costruzione per centro medico a Kaliningrad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo stesso scopo le navi della flotta del Baltico hanno consegnato via mare più di 30 camion con materiali e attrezzature al porto di Baltijsk. Attualmente, sono in corso lavori di installazione de sistema di ventilazione, delle partizioni nei locali interni e degli impianti di alimentazione. L'area totale del complesso con le infrastrutture annesse sarà di oltre 17 mila metri quadrati. Sono coinvolte circa 500 imprese di costruzione. Entro il 15 maggio, il ministero della Difesa costruirà 16 centri medici modulari in varie regioni della Russia, uno dei quali a Kaliningrad, della capacità di cento posti letto. L'assistenza medica specializzata nei centri sarà a disposizione anche della popolazione civile. (Rum)