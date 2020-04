Ue: M5s, eurobond sono una soluzione ma Salvini vota contro e la Meloni a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati e le deputate del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue alla Camera attaccano il leader della Lega, Matteo Salvini. "Da tempo come M5s", affermano i parlamentari in una nota congiunta, "stiamo insistendo sull'importanza di creare nuovi strumenti per sopperire alla crisi sanitaria ed economica, oltre ad indicare negli eurobond l'unica soluzione possibile per rifondare l'Unione europea e salvaguardare gli interessi dei cittadini. Pretendiamo ci sia una condivisione dei rischi tra tutti i Paesi membri. Ma se il Presidente Conte con grande fermezza e maestria sta rappresentando tale posizione nei tavoli di confronto con gli altri Paesi europei, ancora una volta la Lega si conferma nemica del Paese". Per gli esponenti pentastellati, "quando ci si trova di fronte alla possibilità di votare qualcosa di veramente concreto e utile per i cittadini italiani, Salvini si schiera contro. Alla faccia del 'Prima gli italiani'. Tra l'altro", continua la nota, "l'internazionale sovranista è in totale confusione perché se la Lega ha votato contro gli eurobond, Fratelli d'Italia di Meloni si è schierato a favore: siamo ad una destra irresponsabile e senza capo né coda. Inoltre, ancora, Salvini afferma che la Lega è sempre stata contro lo strumento degli eurobond ma siamo all'ennesima bugia: è sin troppo semplice rintracciare uscite pubbliche in cui autorevoli esponenti del Carroccio difendevano gli eurobond". (segue) (Com)