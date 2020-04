Ue: M5s, eurobond sono una soluzione ma Salvini vota contro e la Meloni a favore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle aggiungono che "l'unica coerenza la Lega la dimostra nei confronti dei suoi alleati sovranisti in terra olandese che, in vista del Consiglio europeo del 23 aprile, continuano a remare contro gli interessi del nostro Paese. In questa delicata fase pensiamo sia imprescindibile emettere dei bond comuni nell'ambito di un Recovery fund: un piano epocale", concludono i parlamentari, "che richiede un supporto finanziario condiviso che sia utile a finanziare gli sforzi straordinari che l'Europa dovrà dispiegare per ricostruire il suo tessuto produttivo dei Paesi membri". (Com)