Arabia Saudita: gran muftì, preghiere Ramadan ed Eid al Fitr in casa se proseguirà pandemia

- Il gran muftì dell'Arabia Saudita, Abdulaziz al Sheikh, la più alta autorità religiosa del paese, ha affermato che le preghiere musulmane durante il Ramadan e per la successiva festa dell’Eid al-Fitr (23 aprile – 23 maggio) potrebbero tenersi nelle abitazioni e non in moschea se proseguirà la pandemia di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano saudita “Okaz”. "La preghiera del Taraweeh (serale) del Ramadan può essere eseguita a casa se non può essere eseguita nelle moschee a causa delle misure preventive adottate per combattere la diffusione del coronavirus", ha dichiarato il Al Sheikh osservando che lo stesso varrà anche per le preghiere dell’Eid. L'Arabia Saudita ha registrato finora il numero più alto di casi di coronavirus nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo con 6.380 contagi e 83 morti(Res)