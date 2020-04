© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Pd in Campidoglio, in un tweet, ricorda il "rastrellamento del Quadraro da parte delle truppe nazifasciste, con oltre 900 uomini deportati". "Una data indelebile nella memoria di Roma - scrive - Tenere vivo il ricordo contro i rigurgiti del fascismo, del razzismo e dell'intolleranza". (Com)