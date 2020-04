Scuola: Barbaro (Lega), Azzolina chiarisca futuro docenti FIT

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega e componente della commissione Cultura a Palazzo Madama Claudio Barbaro ha presentato un'interrogazione al ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, perché intervenga sul blocco della mobilità per 5 anni che colpisce i docenti abilitati FIT vincitori del concorso 2018 e 2019. "Tale situazione deriva dalle inadempienze degli Uffici Scolastici Regionali che, pubblicando in ritardo le graduatorie, hanno fatto sottostare i vincitori ai vincoli delle due precedenti Finanziarie attuando restrizioni non previste nei bandi di riferimento”, si legge in una nota.(Rin)