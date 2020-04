Coronavirus: F. Sala, su “fase 2” ci muoviamo in parallelo con il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci muoviamo assolutamente in parallelo con il Governo, anche perché l’apertura e la chiusura di tutte le attività produttive è di competenza del Governo. Essendo come Lombardia nella cabina di regia per la 'Fase 2', già alla prima riunione cominceremo a portare le prime risultanze del nostro tavolo per muoverci insieme al Governo”. Lo ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala parlando degli Stati Generali della Regione per la ripartenza che si sono riuniti oggi in Lombardia. (Rem)