Coronavirus: F. Sala, nostra app ha piattaforma aperta, può integrarsi con quella nazionale  

- “La piattaforma della nostra app si può non solo ampliare, ma è anche aperta per integrarsi con qualsiasi applicazione. Quando avremo le specifiche anche dell’applicazione nazionale potremo fornirla e integrarla. Noi siamo avanti perché siamo già arrivati con la nostra app a quasi un milione di lombardi”. Lo ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, parlando della app della Regione, “AllertaLom”, con cui si stanno raccogliendo su base volontaria questionari per realizzare una mappa del rischio. “I dati che abbiamo raccolto – ha proseguito - sono una ricchezza per l’app che poi arriverà e sarà efficace su tutto il territorio. Per avere una mappatura statistica dobbiamo arrivare a un milione di download e ci siamo quasi, poi chiaramente più i lombardi scaricheranno la app e più avremo la certezza della mappa del rischio”. (Rem)