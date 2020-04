Coronavirus: Giannini (Lega), asili nido privati, ampliare la platea dei beneficiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre Zingaretti si compiace per i 6 milioni di euro stanziati a favore degli asili nido accreditati, lascia senza un centesimo le strutture private non accreditate che rischiano di chiudere i battenti, con il personale sul lastrico e famiglie che non sapranno dove lasciare i propri figli". E' quanto dichiara in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "Auspico un'immediata convocazione della commissione competente per esaminare il provvedimento. Al riguardo - conclude - intendo presentare una serie di osservazioni per ampliare la platea dei beneficiari affinché non vi siano disparità di trattamento tra gli operatori del settore". (Com)